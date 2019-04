Bleibt Italien „der kranke Mann“ Europas?

Stefan Franz Schubert, Wirtschaftsprofessor an der Freien Universität Bozen. - Foto: D/Uni Bozen

„Dolomiten“: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meinte, Italien hinke den anderen EU-Mitgliedsstaaten 20 Jahre hinterher. Eine vernichtende Diagnose…

Stefan Franz Schubert: Italien leidet unter der, wie ich immer sage, italienischen Krankheit.

„D“: Die da wäre?

Schubert: Die mangelnde Produktivität. Italien ist so produktiv wie 1995. Es hat sich diesbezüglich also fast 25 Jahre lang nichts getan. Italien stagniert seit Jahrzehnten, was die Produktivität anbelangt.

„D“: Was müsste Ihrer Meinung nach dringend getan werden, um gegenüber den anderen EU-Staaten Boden gut zu machen?

Schubert: Italien bräuchte eine umfassende Reform des Arbeitsmarktes, man müsste den Arbeitsmarkt flexibilisieren und liberalisieren. Zudem müsste man die überbordende Bürokratie nicht nur dringend abbauen, sondern auch effizienter machen.

Interview: Arnold Sorg