Bozen: Teuerste Stadt Italiens

In Bozen ist das Leben für Familien am teuersten. - Foto: shutterstock

Bozen führt die Liste, der Städte mit über 150.000 Einwohnern, in Sachen Zuwachs der Lebenserhaltungskosten für Familien an. Eine Bozner Familie muss in diesem Jahr 301 Euro mehr ausgeben, als noch im Jahr zuvor. Das entspricht einer Preissteigerung von 1 Prozent.

Noch höher war die Preissteigerung nur in der süditalienischen Stadt Bari, die mit 1,2 Prozent auf Platz 3 liegt. Am zweitteuersten ist es für Familien in Modena.

Auf Platz 1 der teuersten Regionen landet Abruzzen, dicht gefolgt von Ligurien. In der Region Trentino-Südtirol steigen die Lebenserhaltungskosten für Familien um 0,6 Prozent, das entspricht einem Zuwachs von 159 Euro.

stol/jno