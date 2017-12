Brennerautobahn wird teurer

Ab dem 1. Jänner 2018 treten die neu geltenden Tarife in Kraft. Sie wurden anhand der sogenannten "Price Cap" berechnet, die eine Anpassung an die Inflation, an den Zustand der Straße und an die Verkehrsunfallsrate vorsieht.

Die Tarife für die Brennerautobahn steigen demnach um 1,67 Prozent.

Der Tarif wird pro gefahrenem Kilometer berechnet und auf- oder abgerundet. Es kann deshalb auch sein, dass es bei kürzeren Abschnitten zu keiner Preisveränderung kommt.

Eine genaue Übersicht über die Tarife findet man auf der Homepage der Autobahn.

stol