Campingplätze – ausgebucht

Reinhard Scarizuola ist Rezeptionist eines Campingplatzes in Leifers und erzählt im Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“, dass Stellplätze sogar bis zu einem Jahr im Voraus gebucht werden, da sie so schnell ausgebucht seien. Außerdem weiß er, warum genau Campen so beliebt geworden ist.

