Christoph Tappeiner ist der neue Geschäftsführer von VOG Products

Als bisheriger Geschäftsführer der Genossenschaft Texel blickt Christoph Tappeiner auf eine langjährige Erfahrung in der Obstwirtschaft zurück. Seine Karriere in der Obstwirtschaft begann 1996 im Vinschgau.

Die Dynamik der Branche und den internationalen Apfelmarkt kennt Tappeiner aus diesen 22 Arbeitsjahren bestens. In seiner neuen Position möchte Tappeiner Innovationen vorantreiben und die ehrgeizigen Projekte von VOG Products weiterentwickeln: „Ich übernehme ein sehr dynamisches und vielversprechendes Unternehmen“, freut sich der neue Geschäftsführer.

Er möchte vor allem die Entwicklung von neuen hochwertigen Produkten initiieren: „Eines unserer wichtigsten Ziele ist die Entwicklung von hoch veredelten Produkten, die den höchsten Qualitätsansprüchen und den aktuellen Markttrends entsprechen“, so Tappeiner.

Die Strategien des Vorstandes, welche im dynamischen Masterplan ‚VOG Products 2025‘ abgebildet sind, bilden die Grundlage für die Geschäftsausrichtung. Dies bestätigt auch der Obmann Johannes Runggaldier: „Das Entwicklungskonzept ‚VOG Products 2025‘ werden wir an neue Bedürfnisse und Markttrends anpassen und schrittweise umsetzen. Damit wollen wir unseren obersten genossenschaftlichen Auftrag erfüllen, aus dem angelieferten Obst hochwertige Produkte zu erzeugen, um für unsere Mitglieder die bestmöglichen Auszahlungspreise zu erzielen“.

Die Weichen für die künftige Entwicklung von VOG Products sind somit gestellt. Nun geht es darum, Ressourcen aufzustocken, in neue Technologien zu investieren und innovative Projekte umzusetzen. Mit dem neuen Geschäftsführer Christoph Tappeiner werden dafür die besten Voraussetzungen geschaffen. Er tritt die Nachfolge von Klaus Gasser an, der das Unternehmen mit Ende August verlassen hat.

