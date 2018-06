Codacons zu 2-Euro-Benzin: „Regierung muss handeln“

Wie berichtet, war der Benzinpreis für einen Liter Bleifrei an der Tankstelle bei Nogarole Rocca auf 2,08 Euro gestiegen.

Nun meldet sich die Codacons zu Wort: „Bereits seit Wochen war in Italien ein Preisanstieg zu verzeichnen, was sogar dazu führte, dass das Benzin europaweit nur noch in Schweden teurer ist. Ein Fakt, der sich negativ auf viele auswirkt, vor allem auf Familien“, erklärt Codacons-Präsident Carlo Rienzi in einer Aussendung am Dienstag.

„Ohne Benzinsteuer wäre Italien auf Rang 17 in Sachen Benzinpreis“

Während der Präsident der Freien Tankstellen in Südtirol Haimo Staffler die Schuld bei Österreich und seinen niedrigen Benzinpreisen sah, ruft Rienzi nun die italienische Regierung zum Handeln auf: „Die Regierung hat versprochen, etwas gegen die Akzisen zu unternehmen, die die Preise in solch absurde Höhen steigen lassen. Bis jetzt wurde aber noch nichts in diese Richtung unternommen.“

Luigi Di Maio (5 Sterne) und Matteo Salvini (Lega) müssten, so Rienzi weiter, dringend etwas unternehmen, da sich solche Preise auch negativ auf die nationale Wirtschaft auswirken würden.

„Man muss nur überlegen: Ohne die zusätzliche Last der Steuern würde Italien europaweit auf Rang 17 in Sachen Benzinpreise fallen“, schließt Rienzi.

stol/liz