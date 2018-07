Crowdfunding Südtirol als Vorzeigeprojekt in Harvard

Details über die bisher umgesetzten Projekte wird in Harvard die Mitarbeiterin der Abteilung Innovation & Neue Märkte im lvh, Kathrin Pichler vorstellen. - Foto: shutterstock

Der lvh-Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister zeigt, dass das kleine Südtirol auch international mithalten kann. Auf Einladung der Harvard University in Boston und der Hyve AG darf der Südtiroler Handwerkerverband an der amerikanischen Eliteuniversität die Plattform Open Innovation & Crowdfunding Südtirol vorstellen.

„Die Teilnahme an der dreitägigen Crowd Acadamy ist für uns eine sehr große Ehre und Herausforderung. Im Vergleich mit vielen amerikanischen Crowdfunding-Projekten ist unsere Plattform sehr klein. Kickstarter.com zum Beispiel gilt in Amerika als Vorreiter in Sachen Crowdfunding-Finanzierung von Startups. Über diese Plattform wurden bereits die verschiedensten Projekte mit mehreren Millionen Unterstützungsgeldern umgesetzt. Dennoch glaube ich, dass gerade der Regionalbezug einen Mehrwert bietet. Vorwiegend kleine Betriebe können sich dieses Finanzierungsinstrument zu Nutze machen und neue Produkte auf den Markt bringen“, ist lvh-Präsident Gert Lanz überzeugt.

lvh präsentiert sich neben Größen wie NASA

Details über die bisher umgesetzten Projekte wird in Harvard die Mitarbeiterin der Abteilung Innovation & Neue Märkte im lvh, Kathrin Pichler vorstellen. Dabei wird sich der lvh neben Größen wie NASA und General Electric präsentieren.

„Das Besondere an der Südtiroler Plattform, was schlussendlich die Harvard University auf uns aufmerksam gemacht hat, ist der Mix aus einem Innovationsansatz für kleine und mittlere Unternehmen. Das Ziel ist die regionale Entwicklung zum einen und der Einbezug der lokalen Bevölkerung zum anderen. Sicherlich werden wir von dem Kongress zahlreiche neue und spannende Inputs mitnehmen, die wir wiederum für unsere Betriebe umsetzen können“, erklärt Lanz.

Ein Livebericht über Vorträge und Neuheiten werden zwischen dem 11. und 13. Juli täglich hier veröffentlicht.

stol