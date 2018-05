Das Kapital Mitarbeiter – Inputs für Unternehmer

Die Handelskammer Bozen organisiert gemeinsam mit der Südtiroler Sparkasse und The European House – Ambrosetti eine Veranstaltungsreihe zu aktuellen Wirtschaftsthemen, in dessen Rahmen auch die Tagung am Montag stattfand. Die Südtiroler Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt und wird Prognosen zufolge auch dieses Jahr wachsen. Aufgrund der Vollbeschäftigung fehlt in Südtirol vermehrt qualifiziertes Personal.

Um der Herausforderung des Fachkräftemangels entgegenzuwirken, müssen Unternehmen Maßnahmen zur Personalentwicklung umsetzen und Mitarbeiter gezielt fördern. Wichtig ist dabei nicht nur junge und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch die bestehenden Mitarbeiter langfristig im Betrieb zu halten.

Personal: Langfristige Investition in die Zukunft

Handelskammerpräsident Michl Ebner betonte die Bedeutung der unternehmerischen Strategien für die Entwicklung und Förderung des Personals: „Ein Unternehmen, welches auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter Rücksicht nimmt und deren professionelle sowie persönliche Entwicklung fördert, investiert langfristig in seine Zukunft. Ein positives Arbeitsumfeld und gute Arbeitsbedingungen stellen sicher, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und im Betrieb bleiben.“

Erfolg gründet auf Mitarbeitern

Auch der Präsident der Südtiroler Sparkasse, Gerhard Brandstätter, betont die Wichtigkeit von gutem Personal: Der Erfolg eines Unternehmens gründe auf den Leistungen der Menschen, die dahinter stehen.

„Um auf motivierte, leistungsfähige und zufriedene Mitarbeiter zählen zu können, ist es deshalb wesentlich, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen und Potenziale gezielt zu fördern“, so Brandstätter.

Neue Arbeitsformen wie Agile und Smart Working

Theodoro Briscommatis, Partner von The European House – Ambrosetti und Verantwortlicher für den Bereich „Business Acceleration“, sprach über Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung des Personals. Er ging auf neue Arbeitsformen wie das Agile und Smart Working und auf betriebliche Sozialpläne ein.

„In dieser historisch und wirtschaftlich wichtigen Zeit, in der die Unternehmen untereinander im Wettbewerb stehen, um die besten Köpfe im Betrieb zu halten, muss jeder Unternehmer sich verstärkt dafür einsetzen, dass das Arbeitsumfeld attraktiv bleibt. Es gilt heute mehr denn je, dass die Mitarbeiter einer der wichtigsten strategischen Faktoren im Unternehmen sind. Smart Working und Welfare aziendale sind für die Unternehmensleitung und die Personalabteilungen strategische Säulen in diesem Prozess“, erklärte Briscommatis.

stol