Der „Craft“-Bier-Trend in Südtirol

Der Begriff „Craft Beer“ heißt so viel wie „handwerklich hergestelltes Bier“. Der Boom fand seinen Ursprung in den 70er Jahren in den USA. Experimentierfreudige Hobby-Braumeister schufen durch die verschiedensten Kombinationen von Wasser, Malz, Hopfen und Hefe aber auch durch die Zugabe von Gewürzen Biere mit unterschiedlichsten Geschmäcken.

Der Trend hat mittlerweile auch Europa erfasst. Allein in Italien gibt es heute laut dem italienischen Bauernverband Coldiretti über 700 Kleinbrauereien, die vor allem auf „Craft“-Bier setzen. 2008 waren es lediglich rund 100 Kleinbrauereien gewesen.

„Auch in Südtirol wird ,Craft'-Bier immer populärer. Auch wenn die Produktion im Gegensatz zum Rest von Italien noch etwas hinterher hinkt“, sagt Gregor Wohlgemuth, Präsident der Südtiroler Wirtshausbrauereien im aktuellen „WIKU“.