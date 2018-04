Der Streit um den Nahverkehr

Mitte November entscheidet sich, wer in Südtirols öffentlichen Bussen für 10 Jahre am Steuer sitzt. - Foto: D

Mitte November entscheidet sich, wer in Südtirols öffentlichen Bussen für 10 Jahre am Steuer sitzt. Die Neuvergabe erfolgt über einen europaweiten Wettbewerb, dessen Spielregeln die Landesregierung am Dienstag beschließen wird. Diesen Kampf will das Land nicht verlieren. Mit seinen Attacken hat sich SAD-Chef Ingemar Gatterer beim Volk nicht beliebt gemacht. Nun ist die Erwartungshaltung groß, dass beim Wettbewerb wirklich das öffentliche Interesse zum Tragen kommt – und zwar ohne in einem zweiten Moment von Anwälten in die Knie gezwungen zu werden.

Deshalb teilt man das Vergabeverfahren in 2 Stufen. Die Veröffentlichung von Stufe 1 wird am Dienstag beschlossen. Sie beinhaltet neben verlangten Referenzen (z.B. gefahrene Kilometer) und einer Bewerbungsfrist bereits die Eckpfeiler der späteren Ausschreibung.

D/bv