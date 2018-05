Der Wintertourismus boomt

So war der Wintertourismus im vergangenen Halbjahr. - Foto: shutterstock

Die Zahl der Gästeankünfte von November 2017 bis April 2018 beträgt knapp 3 Millionen und übertrifft damit um 6 Prozent den Wert des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich gegenüber dem Winter 2016/17 um 6,3 Prozent und erreicht 12,5 Millionen.

April schwächelt

Betrachtet man die Ergebnisse nach Monaten, so verzeichnen 5 Wintermonate ein Plus sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen. Lediglich der April verbucht einen Rückgang.

Den stärksten prozentuellen Zuwachs registriert man im März mit einem Plus von fast 31 Prozent bei den Ankünften (Plus 142.000) und einem Plus von 16,3 Prozent bei den Übernachtungen (Zuwachs von 372.000). Dieser übermäßige Anstieg im März ist auf die Osterferien zurückzuführen, welche im vorangegangenen Winter auf den April fielen. Der nächtigungsstärkste Monat ist der Februar mit über 3 Millionen.

Im vergangenen Winterhalbjahr entfallen wie gewohnt, fast 81 Prozent der Übernachtungen auf die gastgewerblichen Betriebe. Den größten Anteil mit 4,3 Millionen (34,6 Prozent) verbuchen Betriebe mit 3 Sternen. Die guten Ausgangswerte vom vorangegangenen Winter werden in dieser Kategorie nochmals um fast 4 Prozent angehoben. Nächtigungszuwächse gibt es vor allem bei den 4- Sterne-Betrieben mit einem Plus von fast 9 Prozent mit einem Gesamtanteil von fast 24 Prozent.

Nennenswert ist der Zuwachs bei den Privatquartieren, dazu zählen möblierte Zimmer und Wohnungen: Sie melden um 10,7 Prozent mehr Ankünfte und 11,6 Prozent mehr Übernachtungen. Der Gesamtanteil an den Nächtigungen in dieser Kategorie beträgt 8,5 Prozent.

1-Stern-Betrieb im Abwärtstrend

Auch die Betriebe mit Urlaub auf dem Bauernhof melden im Vergleich zur vorangegangenen Wintersaison eine Zunahme von 8,6 Prozent. Der Abwärtstrend bei den 1- Stern-Betrieben hält an, sie verzeichnen um 2 Prozent weniger Ankünfte und um 2,2 Prozent weniger Übernachtungen.

5,4 Tage Südtirol-Urlaub

Die Gäste, welche sich am längsten in Südtirol aufhalten, bevorzugen Residences oder Privatquartiere und verbringen hier 5,4 Tage. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für den Winter bleibt mit 4,3 Tagen stabil.

Der Index der Bettenauslastung in den gastgewerblichen Betrieben steigt von 35 Prozent des Winters 2016/17 auf 36,8 Prozent im Winter 2017/18. Die höchsten prozentuellen Auslastungen weisen die Betriebe der gehobenen Kategorie auf.

Nach Bezirksgemeinschaft betrachtet sind die gastgewerblichen Betriebe im Pustertal mit 48,4 Prozent, Bozen mit 47,5 Prozent und Eisacktal mit 45 Prozent am besten ausgelastet.

stol