Der wertvolle Rohstoff Holz

Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahresversammlung der Holzbaumeister und Zimmerer im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister stand das Holz als wichtiger Wertstoff. „Wertstoffe sind Stoffe, die nach ihrem Gebrauch wieder genutzt, zu anderen Produkten umgewandelt oder in Rohstoffe aufgespaltet werden können“, sagte Richard Nagler, Obmann der Holzbaumeister und Zimmerer. Man könne diese Wertstoffe wiederverwerten, wodurch sie in den Wirtschaftskreislauf zurückkehren.

Ebenso wurde im Rahmen der Jahresversammlung das Kommunikationskonzept zur Imagekampagne „Holzbau Südtirol“ angesprochen. Es verfolgt die Ziele, die Qualität des Produktes aufzuzeigen und für die Holzbauweise zu sensibilisieren. Auch soll die Attraktivität des Zimmererberufes aufgezeigt und Arbeitskräfte beschaffen werden. Weitere Themen waren die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen für das Richtpreisverzeichnis, die Sensibilisierungs-kampagne „Sicherheit am Dach“, die Teilnahme an der Wohnbauinformationsmesse in Bozen und an der Erlebniswelt Baustelle.

Bei der Jahresversammlung waren lvh-Präsident Martin Haller, Regional- und Landtagsabgeordneter Gert Lanz, Landtagsvizepräsident Manfred Vallazza und Landesrätin Waltraud Deeg anwesend.

