Die Zeit rennt für Inhaber von „schlafenden“ Finanzbeziehungen

Seit 2008 sind die im Zusammenhang mit Bank- und Finanzinstrumenten nicht verwendeten Beträge, mit denen der Inhaber der Bankbeziehung oder dessen Bevollmächtigte für 10 Jahre ohne Unterbrechungen ab dem Datum der Verfügbarkeit der Beträge keine Bewegungen mehr durchgeführt hat, in einen speziellen Fonds beim Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF) eingeflossen.

Nach den letzten verfügbaren Daten (letzte allgemeine Übersicht des Rechnungshofes: 2016) beläuft sich der Bestand dieses Fonds auf über 1,574 Milliarden Euro.

Ab wann kommt die Verjährung zur Anwendung?

Die Verjährung kommt zur Anwendung, wenn seit der Übertragung der bereits zuvor für über 10 Jahre nicht bewegten Beträge an den Fonds weitere 10 Jahre vergangen sind, mit Ausnahme für die Zirkularschecks, für die unterschiedliche Verjährungsfristen gelten.

Es handelt sich somit um Beträge, mit denen 20 Jahre lang keine Bewegung durchgeführt wurde.

Für solche Beträge können die Betroffenen noch eine Einzelüberprüfung bezüglich des Vorhandenseins eines oder mehrerer „schlafender Konten“ durchführen, damit sie, wenn diese auf den eigenen oder den Namen von Verwandten laufen, deren Erben sie eventuell sind, noch rechtzeitig einen Erstattungsantrag an die Consap stellen können.

So überprüfen Sie das Vorhandensein einer schlafenden Bankbeziehung

Zur Überprüfung des Vorhandenseins einer schlafenden Bankbeziehung kann die Datenbank der Consap AG konsultiert werden, da dieser Behörde alle Erstattungsverfahren übertragen worden sind. Online kann man die Suchfunktion „cerca rapporto dormiente” aufrufen und die geforderten Daten eingeben.

Die Erstattungsanträge können dann auf telematischem Wege bei der Consap AG eingereicht werden, und zwar über das Einheitsportal oder per Einschreiben mit Rückschein oder auch durch persönliche Abgabe am Firmensitz.

Nicht vorgesehen ist die Erstattung an die Empfänger der Beträge aus Lebensversicherungsverträgen, an die Empfänger von nicht innerhalb der Verjährungsfrist von 10 Jahren abgelösten Postsparbriefen und an die Empfänger von Zirkularschecks, wenn die 3-jährige Verjährungsfrist gemäß Art. 84, Absatz 2 des Königlichen Dekrets Nr. 1736 vom 21.12.1933 1736 abgelaufen ist.

Auch bei den Auftraggebern von Zirkularschecks ist die Erstattung nicht vorgesehen, wenn die Verjährungsfrist von 10 Jahren ab dem Datum der Ausstellung des Rechtsanspruchs gemäß Art. 2946 ZGB abgelaufen ist.

Wann wird eine Bankbeziehung „schlafend“?

Eine Bankbeziehung gilt als „schlafend“, wenn über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Datum der freien Verfügbarkeit der Beträge und Finanzinstrumente auf dem entsprechenden Konto, Depot und so weiter kein Geschäftsvorgang oder keine Bewegung auf Veranlassung des Rechtsinhabers (oder durch dritte, von ihm delegierte Personen) durchgeführt wird.

Nicht berücksichtigt werden diesbezüglich die vom Vermittler durchgeführten Geschäftsvorgänge im Rahmen der ordentlichen Verwaltung der Bankbeziehung, wie zum Beispiel die Gutschrift von Zinsen oder der Inkasso von Kupons und Dividenden für zur Aufbewahrung und Verwaltung eingelegte Wertpapiere sowie der Versand von Übersichten oder Informationen zur Bankbeziehung an den Kunden.

Einzige Ausnahme sind die Geschäftsvorgänge, die vom Vermittler infolge von Daueraufträgen des Kunden durchgeführt werden: Zum Beispiel die Zahlbarstellung von Abnehmerkreisen.

