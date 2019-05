E-Drive Day verzeichnet 1500 Besucher

Die zahlreichen Besucher haben nicht nur die Gelegenheit genutzt, sich über die Elektromobilität kundig zu machen, sondern sich auch hinter das Steuer eines E-Fahrzeuges zu setzen. Besonders gefragt waren die 18 E-Autos, mit denen Besucher Proberunden drehten.

„Beim E-Drive Day spürt man deutlich, wie groß das Interesse der Südtiroler an der Elektromobilität ist. Viele Menschen machen sich Gedanken über diese leise und umweltfreundliche Form der Mobilität, wollen selbst Erfahrungen damit sammeln und überlegen sich - nicht zuletzt wegen der derzeit großzügigen Förderungen - ein E-Fahrzeug zu kaufen“, resümiert Harald Reiterer, der Koordinator von Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG STA. Am Nachmittag öffnete dann auch das Wasserstoffzentrum in Bozen Süd seine Tore und gewährte einen Einblick in die Produktion und den Speicher von Wasserstoff.

ansa /stol