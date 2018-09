Ein Plus von 2 Prozent bei den Sommerpraktikas

„Je eher ein Jugendlicher mit dem Arbeitsmarkt in Kontakt kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, den späteren Eintritt in die Arbeitswelt ohne größere Schwierigkeiten zu schaffen", heißt es aus der Landesabteilung Arbeit.

Mehr als ein Drittel der Sommerpraktika wurden im Gastgewerbe absolviert, ein Viertel im Handel, 15 Prozent im Handwerk und 14 Prozent in der Industrie. Was die Berufsbilder anbelangt, so überwiegen im Handel die Berufe Verkäufer, Büroangestellte und Lagerarbeiter, im Hotel- und Gastgewerbe sind es die Berufe Kellner, Koch und Barist, im Handwerk vor allem Elektriker, Tischler, Schlosser, Maurer und Zimmerer.

Besonders hoch ist der Anteil der Sommerpraktikanten im Osten des Landes, wo deutlich mehr als 20 von 100 ansässigen Schülern ein Praktikum absolvieren. Im Bozen, Leifers und Branzoll hingegen machen weniger als 10 Prozent der Schüler eine solche Arbeitserfahrung.

stol/lpa