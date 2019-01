Eine Prise Japan in Südtirols Gastronomie

Der 27-jährige Kazuki Takashi aus Tokio ist bereits seit 3 Jahren in Italien: Anfangs war er in Mailand, dann in der Toskana und nun im Pustertal. Irgendwann möchte er die Gerichte, die er bei Karl Baumgartner im Pustertal zubereitet hat, auch bei seinem Vater servieren, der in Japan ein italienisches Restaurant führt.

Aber auch Baumgartner ist begeistert von japanischen Arbeitskräften: Höflich seien sie, zuverlässig und begeistert von der Arbeit.

stol