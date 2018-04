Elektrotechniker wählen Berufsbeirat

Das lokale Handwerk ist bedeutender Arbeitgeber und Ausbilder – und will es auch in Zukunft sein. Die Elektrotechniker im lvh werden ihre Bemühungen deshalb in den nächsten Jahren auf die Aus- und Weiterbildung fokussieren. Dies bekräftigte der scheidende Obmann, Daniel Weissensteiner, bei der Jahreshauptversammlung.

Berufsbegleitende Matura

Bereits in den vergangenen Jahren arbeitete die Berufsgemeinschaft mit den Landesberufsschulen Bozen, Meran und Bruneck zusammen und setzte sich für die berufsbegleitende Matura über einen Lehrvertrag ein. Zudem organisierten sie Fortbildungen und organisierte die Teilnahme an Fachmessen.

Auf dem Programm der Jahreshauptversammlung stand auch die Wahl des 12-köpfigen Berufsbeirats. Martin Haller erhielt die bronzene Ehrennadel für seine 10-jährige Tätigkeit im Berufsbeirat. Die Wahl des Obmanns erfolgt im Rahmen einer Klausurtagung im Juni.

