Erfolgreiche Ausschreibung der Handelskammer

Die Handelskammer Bozen hat eine Ausschreibung für die Vergabe von Beiträgen an Unternehmen gestartet, die Praktikanten im Rahmen der Bildungswege Schule-Arbeitswelt aufgenommen haben. Bildungswege Schule-Arbeitswelt ist eine Lehrmethode, die für alle Schüler der letzten 3 Jahre der Oberschule obligatorisch ist und es den Jugendlichen ermöglicht, durch praktische Erfahrungen zu lernen.

Die Ausschreibung sah die Anerkennung eines Beitrags an das Unternehmen in Höhe von 600 Euro pro Schüler vor, um die Vermittlung von Praktikanten an lokale Unternehmen zu fördern.

Neue Aufgaben der Handelskammer

Der Präsident der Handelskammer, Michl Ebner, unterstreicht: „Die Unterstützung von Unternehmen bei der Aufnahme von Schülern in Form von Schülerpraktika ermöglicht es, die Synergien zwischen den Unternehmen und der Schule zu stärken, die für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region entscheidend sind.“

Die Handelskammer Bozen arbeitet seit über 20 Jahren mit Schulen und Unternehmen zusammen. In den letzten Jahren hat sich ihre Rolle zunehmend ausgedehnt, auch aufgrund gesetzlicher Änderungen, welche den italienischen Handelskammern neue Kompetenzen zugeteilt haben. So zählen nun auch der Bereich Orientierung und die Bildungswege Schule-Arbeitswelt zu den Aufgaben der Handelskammer.

