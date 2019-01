Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter tragen maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg bei: Sie nehmen an den Schlüsselstellen zwischen Organisation, Produktion, Vertrieb und Kundenservice Einfluss darauf, dass Produkte ihre Abnehmer finden und Qualität und Service kundenfreundlich realisiert werden.

Unternehmen müssen also der Motivation und den Talenten ihrer Mitarbeiter Beachtung schenken, um den Erfolg zu sichern. Aber wie genau können Mitarbeiter gebunden werden und was macht sie zu motivierten Performern? Auf diese Fragen und mehr fokussieren sich die heurigen Neujahrstreffs der Handelskammer Bozen.

Im Rahmen von 3 Abendveranstaltungen in Südtiroler Unternehmen halten Experten Vorträge zum Thema und die Südtiroler Wirtschaftstreibenden haben die Möglichkeit, gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr 2019 zu begrüßen und sich auszutauschen.

Erstes Treffen in der Lodenwelt in Vintl

Am Mittwochabend fand der erste Neujahrstreff im Hotel Lodenwirt in Vintl statt. Manfred und Thomas Profanter, die Inhaber des Pustertaler Aktiv- und Genusshotels, referierten zum Thema „Erfolgsfaktor Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“.

Für die Hoteliere sind ihre Mitarbeiter ein besonderes Anliegen: „Der Erfolg eines gastwirtschaftlichen Betriebes, wie dem unseren, liegt vor allem im erfolgreichen Zusammenspiel unserer Mitarbeitenden. Es liegt uns am Herzen, die Entwicklung unserer Mitarbeiter zu unterstützen und eine aktive und offene Arbeitskultur in unserem Team zu fördern. Die persönliche Identifikation der einzelnen Mitarbeiter mit „ihrem" Hotel ist der Antrieb für die Weiterentwicklung.“

Andreas Rogger, internationaler Manager für Human Resources and Organisation, hielt im Anschluss ein Impulsreferat über „Millennials - Generationenwandel und neue Mitarbeiterbedürfnisse.“ Bei Millennials handelt es sich um die Generation der zwischen 1982 und 2000 geborenen.

Großes Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen in der Handelskammer

„Die Handelskammer Bozen unterstützt die Südtiroler Unternehmen mit vielen Dienstleistungen und persönlichen Beratungsgesprächen bei der Führung und Förderung der Mitarbeiter. Das WIFI, der Weiterbildungsservice der Handelskammer, bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Bei der Veranstaltung anwesend waren unter anderem der Landtagsabgeordnete Helmut Tauber, Roland Griessmair, Bürgermeister von Bruneck und Peter Brunner, Bürgermeister von Brixen.

Für den 10. Januar ist das zweite Treffen in der Mila in Bozen um 18 Uhr angesetzt. Das dritte und finale Event findet am 16. Januar im Unternehmen Fiber Plast GmbH in Latsch statt.

