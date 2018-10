Ex-Google-Manager: Darauf achten Personalchefs heute

Vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung heißt es: „Will before skill“ - Foto: shutterstock

„Will before skill“ – Bereitschaft vor Fähigkeiten: Davon ist heute oft die Rede – und daran ist laut Kohl-Boas viel Wahres. Der Manager, der kürzlich in Südtirol zu Gast war und bei Dr. Schär und der Firma Thun referierte, betont: „Es ist ungemein wichtig, sich Veränderungen nicht zu verschließen, sondern sich ergebnisoffen und mit einer ,can do‘-Einstellung auseinanderzusetzen.“

Gerade auch im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung. Ein Arbeiten nach dem Prinzip „Was ich einmal so gemacht habe, werde ich immer so machen“ sei heute zu wenig.