FERCAM: 20 Studenten sammeln erste Erfahrungen in der Arbeitswelt

Fercam bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, erste Arbeitserfahrungen in verschiedenen Einsatzbereichen zu sammeln, von der umfassenden Welt der Transporte und Logistik mit der Abwicklung von Transportaufträgen bis hin zur praktischen Anwendung ihrer schulischen Kenntnisse in den Abteilungen Informatik, Buchhaltung, Verkauf, Rechtswesen, Verwaltung und Finanzen. - Foto: shutterstock

„Ein gut strukturiertes Sommerpraktikum kann für einen Jugendlichen eine wertvolle Entscheidungshilfe für seine künftige Berufswahl sein, deswegen liegt es im Interesse eines Unternehmens, ein möglichst erfahrungsintensives Programm anzubieten. Wir freuen uns über die vielen Anfragen seitens der Studenten, die Interesse haben, einen Teil ihrer Zeit in eine praktische Arbeitserfahrung im Unternehmen zu widmen. Alleine am Hauptsitz in Bozen sind heuer achtzig Anfragen zur Absolvierung eines Praktikums eingegangen. Und ganz besondere Genugtuung haben wir natürlich, wenn sich Studenten gleich nach ihrer Matura oder nach dem Hochschulabschluss für ein Arbeitsverhältnis im Unternehmen bewerben. Wir investieren viel in diese Projekte, denn wir sind überzeugt, dass motivierte Jugendliche eine große Ressource darstellen“,meint Elena Arnoldo, Verantwortliche für Recruiting & Career Development bei FERCAM .

Elena Arnoldo. - Foto: FERCAM

Das Unternehmen bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, erste Arbeitserfahrungen in verschiedenen Einsatzbereichen zu sammeln, von der umfassenden Welt der Transporte und Logistik mit der Abwicklung von Transportaufträgen bis hin zur praktischen Anwendung ihrer schulischen Kenntnisse in den Abteilungen Informatik, Buchhaltung, Verkauf, Rechtswesen, Verwaltung und Finanzen.

Mehrere Studenten waren bereits im vergangenen Sommer bei FERCAM, so beispielsweise ein Oberschüler einer Bozner Wirtschaftsfachoberschule , der im vergangenen Jahr im Rahmen des Projekts „Alternanz Schule/Arbeitswelt“ in der Buchhaltung tätig war und heuer in der Abteilung „Nationale Speditionen“ im Einsatz ist.

stol