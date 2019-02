Fernwärmenetz Bozen: Alperia beginnt mit den Ausbauarbeiten

Die Arbeiten zum ersten Bauabschnitt beginnen in diesen Tagen und verlaufen von der Kreuzung Genuastraße-Alessandriastraße entlang des Radwegs am rechten Eisackufer bis zum Drususstadion sowie einen Teil der Rovigostraße. Die Grabungsarbeiten des zweiten Baulos starten im März 2019 und laufen entlang der Europaallee über die Sorrentstraße und weiter entlang der Drususallee, Amalfistraße und Roenstraße sowie entlang der M.-Gaismairstraße und den restlichen Teil der Rovigostraße.

Bis Herbst 2020 wird Alperia, Betreiber des Fernheizwerks Bozen, die beiden Bauabschnitte abgeschlossen haben. So können die Gebäude in den umliegenden Zonen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden und von der nachhaltigen Wärme profitieren.

Alperia nutzt zur Fernwärmeversorgung hauptsächlich die Abwärme der Müllverwertungsanlage in Bozen. Im Inneren des 40 Meter hohen Alperia Turms neben dem Fernheizwerk in Bozen Süd, wird das Wasser, das durch diese Abwärme erwärmt wird, gespeichert und bei Bedarf in das Fernwärmenetz eingespeist. Die beiden Bauabschnitte sind ein weiterer Schritt im Erweiterungsplan des Fernwärmenetzes Bozen, wie im Masterplan und CO 2 -Plan der Gemeinde Bozen sowie im Bozner Aktionsplan für nachhaltige Energie (APNE) vorgesehen.

