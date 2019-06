Fit für den Verwaltungsrat: Diplome für 17 Frauen

Der Landeshauptmann begrüßte die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen aus den verschiedensten Bereichen kommen und somit Entscheidungsträger eine breite Auswahl hätten: "Frauen haben ein großes Potenzial, ihre Kompetenzen und ihr Engagement in den Entscheidungspositionen der Unternehmen erfolgreich einzusetzen. Dabei ist es fundamental, dass sie sich ein großes Netzwerk aufbauen und durch selbstbewusstes Auftreten ihre Rolle als Entscheidungsträgerinnen einnehmen und sich sichtbar machen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Frauenpräsenz auf den Entscheidungsebenen der Unternehmen. Dabei wollen wir sie unterstützen."

Die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit, Ulrike Oberhammer, unterstrich die Wichtigkeit der Vernetzung der Kursteilnehmerinnen: "Frauen sind fachlich kompetent, erreichen in diversen Fächern bessere Studienabschlüsse als Männer und schaffen es dennoch meist nicht in die obersten Gremien. Mit dem Lehrgang möchten wir Frauen auch dabei unterstützen, erfolgreich sichtbarer zu werden und sich gegenseitig zu stärken. Frauen müssen aktiv Empfehlungsmanagement für andere Frauen betreiben, wenn sich etwas spürbar am Frauenanteil in Führungspositionen verändern soll."

Rolle der Frau stärken

„Die Rolle der Frau in den Unternehmen zu stärken und zu festigen, ist ein wichtiges Ziel der Handelskammer Bozen“, erklärte gestern deren Generalsekretär Alfred Aberer. Der Lehrgang für (angehende) Verwaltungsrätinnen sei dabei ein konkreter Schritt, träfen doch Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte die strategischen Entscheidungen in den Unternehmen und Organisationen und brächten wichtige Kompetenzen ein.

Organisiert wurde der Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen wie schon in den Jahren zuvor im Rahmen der Frauenakademie vom Landesbeirat für Chancengleichheit in Zusammenarbeit mit dem Wifi, dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen. Der Lehrgang ist sowohl für Frauen, die Mitglied eines Verwaltungsrates oder eines Genossenschaftsvorstandes werden möchten, als auch für solche, die bereits in einem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat sitzen und sich weiterbilden wollen. An verschiedenen Wochenenden von Februar bis Mai, umfassend insgesamt 33 Stunden, beschäftigten sich die Teilnehmerinnen mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen eines Unternehmens, mit der Haftung eines Mitglieds eines Verwaltungsrates sowie mit Meeting Management, Bilanzmanagement und Selbstmarketing.

17 erfolgreiche Absolventinnen

Die 17 erfolgreichen Absolventinnen des Lehrgangs sind: Beatrix Burger, Brigitte Gasser, Beatrix Goller, Verena Komar, Claudia Longi, Verena Malfertheiner, Annamaria Mayr, Verena Nagler, Cecilia Pattaro, Johanna Pichler, Silvia Runggaldier, Martha Stecher, Andrea Steger, Elena Valenti, Burgi Volgger, Kathrin Werth und Barbara Wörndle.

Die sechste Auflage des Lehrgangs startet im Herbst 2019.