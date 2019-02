Flughafen: Umschlag für Kauf von Anteilen des Landes Südtirol geöffnet

Am Dienstagvormittag wurde beim für das Verfahren zuständigen Aufsichtsamt ein Umschlag mit dem einzigen bis zum 14. Jänner 2019 eingegangenen Vorschlag für die Beteiligung am öffentlichen Verfahren zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile des Landes Südtirol an ABD geöffnet.

Die Wettbewerbskommission, die sich aus Beamten der Abteilungen Finanzen und Mobilität zusammensetzt, bewertete nur den administrativen und verfahrenstechnischen Teil des Vorschlags, ohne eine technische oder wirtschaftliche Bewertung vorzunehmen.

Diese Aufgabe wird einer Kommission übertragen, die per Dekret ernannt wurde. Mitglieder dieser Kommission sind die Direktorin des Amtes für Brandverhütung der Agentur für Bevölkerungsschutz Arianna Villotti als Vorsitzende, der Direktor des Amtes für Straßenbau Mitte-Süd Maurizio Mazagg und der Wirtschaftsberater und Rechnungsprüfer Dieter Plaschke als externer Sachverständiger.

lpa