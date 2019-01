Förderung des Biolandbaus im Koalitionsvertrag verankert

Erstmals in Südtirols Geschichte wird die Förderung des Biolandbaus in einem Koalitionsprogramm erwähnt. - Foto: D

Dieses Ziel sei auch im Bio-Konzept des Südtiroler Bauernbundes erwähnt und man merke dem Text im Koalitionsvertrag die Handschrift an.

Das Szenario sei realistisch, so Riegler, trotzdem brauche es stets neue Kraft und den Willen, die Biolandwirtschaft zu fördern. „Im Bereich Beratung und Forschung, in der Verteilungs- und Marktstrategie möchten wir konkret unterstützt werden, um der steigenden Zahl an Neu-Umstellern wie auch den erfahrenen Biobauern gute Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung anzubieten.“

Der Biolandbau sei mittlerweile der Nische entwachsen: „Um Bio als gesunde Wirtschaftsweise bzw. als normale und gute Ernährung für alle anzubieten, brauchen wir kluge politische Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit aller in der Landwirtschaft Tätigen“, so der Bioland Obmann.

