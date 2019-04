Foto des Schwarzen Lochs gelang mit Technik aus Bozen

Bei dem aufgenommenen Exemplar handelt es sich um das extrem massereiche Schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie Messier 87. Um in dieser gigantischen Entfernung noch ausreichende Details erkennen zu können, hatten die Forscher acht Einzelobservatorien auf vier Kontinenten rechnerisch zu einem Superteleskop zusammengeschlossen. Mehr als 200 Menschen in 20 Ländern arbeiteten an dem Projekt. (STOL hat über die Welt-Sensation berichtet) Und das Bozner Unternehmen Microgate war eines dieser 20 Unternehmen. Es war für die Steuerungstechnik mehrerer Teleskope zuständig.

Die technischen Herausforderungen, die das Projekt mit sich brachte, waren nicht ohne – oder wie es einer der Microgate-Chefs, Roberto Biasi formuliert: „an der Grenze der Machbarkeit“. „Denn die Antennen, die auf den Sternenhimmel ausgerichtet werden, müssen extrem genau eingestellt werden. Als wolle man sie von Bozen aus zuerst auf das eine Auge und dann das andere eines Menschen ausrichten, der in Verona steht.“

D/gam