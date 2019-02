Frühzeitig an Kamineinbau denken

„Mit der Wahl des Heizkonzeptes im eigenen Zuhause sind die Besitzer gefordert, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Diese sollte nicht nur hinsichtlich der Investitionsspesen, sondern auch betreffend Entwicklung der Betriebskosten gut überlegt sein“, erklärte der Obmann der Hafner Christian Gross.

Steigende Energiepreise, unsichere Versorgungssituationen und Umweltschutz sollten bei der Wahl der Wärmequelle ebenso berücksichtigt werden. Heizen und Warmwasseraufbereitung zählen zu den größten Energieposten eines privaten Haushaltes und insofern liegt hier das größte Einsparpotential. „Ein Kachelofen, Speicherherd usw. machen unabhängig von Energiepreisen und sichern eine Heizmöglichkeit auch bei Stromausfall. In Kombination mit anderen Heizungstechniken und Energieträgern im Technologie-Mix (Hybridansatz) sorgen sie für noch mehr Unabhängigkeit, Flexibilität und Versorgungssicherheit. Zudem ist das CO 2 -neutrale Holz als nachwachsender regionaler Energieträger vergleichsweise kostengünstig zu beschaffen, sowie einfach und sicher zu lagern“, unterstrich der Obmann der Kaminkehrer Christian Resch.

Ulrich Klammsteiner, technischer Direktor der KlimaHaus Agentur ergänzte: „Unsere Daten der Gebäudezertifizierung zeigen, dass Holz bzw. Biomasse in Südtirol als der dominante Energieträger bezeichnet werden kann, sei es im Neubau, bei der energetischen Sanierung und sogar im Bestand. Die Tendenz zur Biomasse bedeutet in Zukunft neue Herausforderungen: Die hohen Ausführungs-, Kontroll- und Wartungsstandards in Südtirol aufrecht zu halten und neue Technologien zur Emissionsminderung, sowie intelligente, kombinierte Systemen einzubinden. Das Ziel muss es sein nicht nur weiter zur CO2-Minderung beizutragen, sondern auch Energieeffizienz und Nutzerkomfort zu gewährleisten“.

Rund 200 Ingenieure, Architekten, Planer sowie Handwerker nahmen an der Veranstaltung teil.

