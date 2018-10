Gelungene Veranstaltung zu Sicht- und Waschbeton

Rund 60 Baumeister und Maurer haben an der Weiterbildungsveranstaltung Beton Eisack teilgenommen. - Foto: lvh

Baumeister und Maurer waren samt Mitarbeiter erst vor kurzem zur Tagung Beton Eisack in das Kompetenzzentrum IBI in Vahrn eingeladen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Baumeistern und Maurern im lvh (Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister) in Zusammenarbeit mit Beton Eisack.

Zum Thema Sichtbeton und Waschbeton wurden realisierte Projekte, verschiedene Betonoberflächenbearbeitungen sowie technische Möglichkeiten präsentiert. Besonders spannend wurde es beim praktischen Teil. Dabei wurden verschiedenste Anwendungen mit Sicht- und Waschbeton vorgeführt. Unter anderem bezogen sich die Vorstellungen auf das Stocken der Betonoberfläche, den Guss mit Oberflächenverzögerern sowie das Schleifen von Beton.

Zum Abschluss konnten sich die Teilnehmer im Rahmen einer Diskussionsrunde austauschen.

stol