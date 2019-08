Gemeinsam für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz: Zusammenarbeit zwischen INAIL und Unternehmerverband

Das Rahmenabkommen sieht mehrere Initiativen zur Information und Weiterbildung im Bereich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz vor. So wurde am Sitz des Unternehmerverbandes eine Anlaufstelle für Sicherheitsfragen eingerichtet, bei der Mitgliedsunternehmen Unterstützung, Auskünfte und Beratungsleistungen zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhalten.

Außerdem können die Mitgliedsunternehmen weiterhin den „Check-up-Dienst“ in Anspruch nehmen, bei dem erfahrene Techniker den Betrieb besuchen und anhand einer Analyse vor Ort eventuell vorhandene Schwachstellen feststellen und mögliche Verbesserungsmaßnahmen vorschlagen.

„Arbeitssicherheit ein großes Anliegen“

Die Zahlen des 1. Semesters bestätigen die große Aufmerksamkeit der Unternehmen für das Thema Arbeitssicherheit: in 6 Monaten haben sich über 40 Unternehmen bei der Anlaufstelle gemeldet und dabei rund 180 Beratungsstunden in Anspruch genommen. Vorwiegend geht es dabei um Ausbildung, Erneuerung der gesetzlich vorgesehenen Dokumentation und Management der Arbeitssicherheit im Unternehmen.

“Unseren Mitgliedsbetrieben ist Arbeitssicherheit ein großes Anliegen: hochqualitative Arbeitsplätze sind nicht zuletzt auch ein Wettbewerbs- und Wachstumsfaktor. So wie man Beschäftigung nicht per Dekret schafft, sondern indem man die Wirtschaft wettbewerbsfähiger macht, garantiert man Arbeitssicherheit nicht so sehr durch gesetzliche Auflagen oder Strafen, sondern vielmehr durch eine Arbeitskultur und -mentalität, die von allen mitgetragen wird. Gemeinsam sind wir gefordert, uns dafür einzusetzen“, ist der Direktor des Unternehmerverbandes, Josef Negri, überzeugt.

Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, dass diese Ziele durch eine enge Zusammenarbeit wesentlich besser erreicht werden können und dass es so leichter sei, Unternehmen und Mitarbeiter für Arbeitssicherheit zu sensibilisieren. Daher sei das Zusammenspiel mit den Wirtschaftsverbänden von grundlegender Bedeutung, unterstreicht Sebastian Wieser, Verantwortlicher für Institutionelle Tätigkeiten vom INAIL.

stol