Gratiskonto für Rentner

Nach monatelangen Wartezeit ist endlich das Gesetzvertretende Dekret (Nr. 37 von 2017) in Kraft getreten, teilt der Landessekretär der Rentnergewerkschaft, Gastone Boz, am Donnerstag mit. Nun können Personen mit einem geringen Einkommen und Rentner bei ihrer Bank ein Gratiskonto einrichten, oder das bestehende Konto in ein spesenfreies Konto umwandeln lassen.

Für Viele eine willkommene Erleichterung

Der Inhaber eines solchen Kontos darf laut ISEE Erklärung nicht mehr als 11.600 Euro im Jahr verdienen oder keine Rente beziehen, die über 18.000 Euro liegt. Welche Leistungen spesenfrei sind, scheint in einer eigenen Tabelle auf.

Anrecht überprüfen lassen

Um zu überprüfen, ob das Anrecht auf ein Gratiskonto besteht, kann sich jeder an die Büros und Anlaufstellen der Rentnergewerkschaft des AGB/CGIL wenden. Nach Bedarf kann man dabei auch die Rentenauszahlungen überprüfen und nachschauen lassen, ob noch andere Rechte oder Unterstützungen des Landes in Anspruch genommen werden können.

stol