Grüner bleibt Präsident der Raika-Landesbank

„Im Sinne der Kontinuität - auch unter Berücksichtigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Reform des Genossenschaftsbankwesens - wurden Michael Grüner einstimmig als Präsident und Hanspeter Felder einstimmig als Vizepräsident gewählt und letzterer zum Vorsitzenden des Vollzugsausschusses bestellt“, so heißt es in einer Aussendung der Raiffeisen Landesbank am Mittwoch.

Als Aufsichtsräte wurden von der Vollversammlung Klaus Steckholzer (Präsident) und Hubert Berger bestätigt und Hildegard Oberleiter neu gewählt.

ansa/stol