Gute Chancen mit Huhn, Gans & Co.

Geflügelfleisch liegt im Trend. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum liegt in vielen europäischen Ländern zwischen 10 und 20 Kilo.

Auch in Südtirol gehört Geflügelfleisch zu den beliebtesten Fleischarten. Allerdings wird der Großteil des Fleisches aus anderen Regionen und aus dem Ausland importiert. Im Rahmen des Projektes „INNOGeflügel“ wird nun geprüft, welche Chancen eine Mastgeflügelproduktion in Südtirol hat, wo die Herausforderungen liegen und wie wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Geschäftsmodelle aussehen könnten.

Erstes Fazit: Das Interesse für eine Mastgeflügelproduktion in Südtirol ist sowohl bei Bauern wie beim Handel groß, wie Astrid Weiss, die Leiterin der Abteilung Innovation im SBB, im „WIKU“ berichtet. „Etwa die Hälfte der von uns befragten landwirtschaftlichen Betriebe ist am Thema interessiert. Und praktisch alle befragten Händler würden regionales Geflügelfleisch in ihr Sortiment aufnehmen.“

Aber es gibt auch einige Hürden, zum Beispiel die fehlenden Schlachthöfe. Heute gibt es hierzulande nur 2 Schlachthöfe, in denen Geflügel geschlachtet wird.