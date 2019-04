HGV-Stern 2019 an Sternekoch Norbert Niederkofler verliehen

Seit 1994 kocht der Ahrntaler Norbert Niederkofler, nach mehreren Stationen im Ausland, im Hotel & Spa Rosa Alpina in St. Kassian der Gastwirtefamilie Pizzinini. 1996 wurde im Hotel das Gourmetrestaurant St. Hubertus eröffnet, für das Niederkofler 2001 den ersten, 2006 den zweiten und 2017 den dritten Michelin-Stern erkocht hat.

„Mit der Verleihung des dritten Michelin-Sterns und der bravourösen Bestätigung dieses dritten Sterns im Jahre 2018 hat Norbert Niederkofler eine absolute Spitzenleistung vollbracht. Noch dazu, weil die Michelin-Tester mit der ‚Cook the Mountain‘-Philosophie von Niederkofler erstmals eine konsequent auf Regionalität ausgerichtete Küchenphilosophie gewürdigt haben“, sagte HGV-Präsident Manfred Pinzger in seiner Laudatio. Er betonte, dass der HGV stolz sei, mit Norbert Niederkofler einen Drei-Sternekoch zu haben, der Gastronomiegeschichte geschrieben hat und weiterhin schreiben wird, weltweit bestens vernetzt ist und nun den ultimativen Beweis geliefert hat, dass Alta Badia und letztlich Südtirol absolut eine Reise wert sind. Einen großen Dank richtete HGV-Präsident Manfred Pinzger auch an die Gastwirtefamilie Pizzinini, die zusammen mit Niederkofler beharrlich und konsequent auf das große Ziel hingearbeitet haben. Damit haben sie ihr Restaurant und somit auch Südtirol in die internationale Spitzengastronomie geführt.

Dank des kulinarischen Wirkens und der kulinarischen Höchstleistung von Niederkofler gehört das Gourmetrestaurant St. Hubertus zu den 128 besten Restaurants der Welt und zu den zehn besten Restaurants Italiens. Als zentralen Punkt seiner Kochkunst bezeichnet Niederkofler den Respekt vor dem Produkt und die Kenntnis der richtigen Garmethode, um geschmacklich das Beste herauszuholen.

stol