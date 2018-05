HGV ehrt verdiente Funktionäre

„Sie alle haben durch ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Begeisterung wesentlich zur Stärke unseres Verbandes und dem Ansehen des Gastgewerbes im Land beigetragen. Für uns sind sie Vorbilder in unserer Arbeit für den HGV und den Tourismus im Allgemeinen“, betonte HGV-Vizepräsident und Bezirksobmann Gottfried Schgaguler in seiner Laudatio für die drei langjährigen HGV-Funktionäre.

Auch HGV-Präsident Manfred Pinzger dankte den drei Funktionären, welche viele Jahre an vorderster Front für die Interessen der HGV-Mitglieder tätig waren.

Wertvolle Aufbauarbeit

Rudi Christof vom Hotel Christof in Eppan war von 1981 bis 2009 Mitglied des HGV-Landesausschusses und wirkte 20 Jahre lang als Vizepräsident des HGV. Christof war der zweite amtierende Präsident der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) und trug wesentlich zu deren Aufbau bei. In vielen Kommissionen und Gremien auf Bezirks- und Landesebene überzeugte Christof durch sein politisches und diplomatisches Geschick und seine Rhetorik. Auch im Ausschuss der Ortsgruppe Eppan hat Christof aktiv mitgewirkt, dabei 20 Jahre lang als Ortsobmann. Eine große Bedeutung hatten dabei für ihn die gemeinsamen Erlebnisse und Ausflüge. Die von ihm organisierten Studienreisen, so Schgaguler mit einem Augenzwinkern, seien legendär gewesen.

Urgesteine des HGV geehrt

Ein Urgestein des HGV ist auch Erwin Pomella vom Hotel Traminerhof in Tramin. Er führte die Ortsgruppe Tramin 40 Jahre hindurch, von 1977 bis 2017. Viele Jahre gehörte er auch der HGV-Verbandsleitung an. Er zeichnete sich vor allem durch seinen Fleiß und seine Begeisterung für den Tourismus sowie seine Geselligkeit aus.

Robert Santer vom Restaurant Panorama, Seiser Alm, war von 1997 bis 2013 Obmann der Ortsgruppe Seiser Alm und bis letztes Jahr noch im Ortsausschuss tätig. Santer habe sich stets bemüht, innovative touristische Ideen umzusetzen. Er gilt als Erfinder und Organisator der mittlerweile weit über Südtirol hinaus bekannten Moonlight Classics auf der Seiser Alm.

