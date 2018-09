Hannes Mussak ist neuer SWR-Präsident

„Die Wirtschaft in Südtirol ist eine tragende Säule im gesellschaftlichen Gefüge unseres Landes“, sagte der frisch gewählte SWR-Präsident in seiner Antrittsrede. Sie brauche Rahmenbedingungen, dass sich wirtschaftliches Bemühen auch lohne, denn Leistung müsse sich lohnen. „Die neue Regierung in Rom hat diesbezüglich viel versprochen, wir werden sehen was sie davon umsetzen wird“, so Mussak.

Wirtschaft brauche aber auch Partnerschaft untereinander. „Die einzelnen Wirtschaftsverbände sind daher wichtige Teile eines großen Ganzen, wo alle Partner wichtig und wertvoll sind.“ Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiger Respekt seien dabei wichtig, so Mussak.

D/sor