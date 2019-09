HotelsCombined - Anerkennung geht nach Meransen

HotelsCombined, das australische Hotel-Meta-Search Unternehmen, hat eine umfangreiche Umfrage zu verschiedenen Arten von Unterkünften in Italien gestartet. Diese Umfrage basiert darauf, Daten aus Millionen von Gästebewertungen zu sammeln und diese in eine offizielle „Recognition of Excellence“ umzuwandeln.

Die HotelsCombined Recognition of Excellence ist keine Rangliste, sondern eine Gruppe von herausragenden Unterkünften, die nach strengen Kriterien ausgewählt wurden. Um berücksichtigt zu werden, müssen die Hotelbetriebe mehrere Kriterien erfüllen.

Zum einen wird zum Zeitpunkt der Beurteilung ein Gewinner von den Gästen mit 8,00/10 oder mehr bewertet, wobei mindestens 50 Kundenbewertungen von HotelsCombined zertifiziert wurden. Zum anderen konnten keine größeren Kundendienstprobleme, wiederkehrende oder ungelöste Probleme festgestellt werden.

Der Gast ist entscheidend

Der Tratterhof verfügt über eine hohe Zufriedenheit bei Gästen und Experten der Reisebranche und erhielt 762 Bewertungen für eine beeindruckende Bewertung von 10 von 10. „Wir freuen uns sehr, mit den besten Hotels Italiens zusammenzuarbeiten und der Tratterhof gehört sicherlich dazu", so Alberto Castellucchio, Market Manager von HotelsCombined Italy.

„Der Unterschied bei der Recognition of Excellence gegenüber anderen Bewertungsportalen liegt in der Art und Weise, wie Informationen gesammelt und analysiert werden: Es hängt alles vom Gast und seiner Erfahrung mit dieser speziellen Unterkunft ab.“

Auszeichnung als weiterer Ansporn

Andreas Hinteregger zur Auszeichnung: „Mit HotelsCombined finden 30 Millionen Menschen jeden Monat das beste Angebot im Internet. Mit der Auszeichnung möchte HotelsCombined es jedem Reisenden noch einfacher machen, das beste Hotel für den Kundenservice und damit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Natürlich erfüllt uns die Auszeichnung mit Stolz und bestärkt uns im Bestreben, auf diesem Wege weiterzumachen. Solche Auszeichnungen sind eine Momentaufnahme, die man gerne genießt aber die auch Verantwortung für das weitere Handeln bedeutet.“

