Immer mehr tödliche Arbeitsunfälle

Südtirol wartet mit einer traurigen Statistik auf: So gab es im ersten Halbjahr 2019 – also zwischen Jänner und Ende Juni diesen Jahres – bereits 9 tödliche Arbeitsunfälle, 3 davon in der Landwirtschaft, wie Sebastian Wieser vom Inail gegenüber den „Dolomiten“ betont.

Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres: Im ersten Halbjahr 2018 gab es in Südtirol nämlich 2 tödliche Arbeitsunfälle, im Gesamtjahr 2018 waren es deren 9.

D/sor/mit