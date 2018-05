Innovative Schülerideen für die Südtiroler Wirtschaft ausgezeichnet

Insgesamt haben 10 Schulen mit 21 Klassen und 50 Projekten am Ideenwettbewerb des WIFO teilgenommen. Dabei haben sie sich innovative Geschäftsideen für Produkte und Dienstleistungen einfallen lassen. Die 10 besten Ideen der Jugendlichen wurden am Dienstag im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in der Handelskammer prämiert.

Sechs Juroren haben die eingereichten Projekte nach Kreativität, Machbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität der Unterlagen bewertet und die Gewinner ermittelt:

1. Platz

Projektteam der 4. Klassen Handel und Verwaltung und Fachinformatik der Landesberufsschule „Chr. J. Tschuggmall" Brixen (Prof. Jürgen Seeber) mit dem Projekt „FamGuide“ (1500 Euro für die Klassenkasse): Die App „FamGuide“ ist auf die Freizeitgestaltung von Familien spezialisiert und verknüpft die verschiedensten Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche von 0-14 Jahren - vom Schwimmen bis hin zu kulturellen Angeboten - mit dem gewünschten Standort.

2. Platz

Die Klasse 4TS2 der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran (Prof. Sabine Pfitscher) mit dem Projekt „Parade Eis“ (1000 Euro für die Klassenkasse): Innovatives Gemüseeis hergestellt aus regionalen Produkten ist sowohl in Eisdielen als auch in Hotels und Restaurants vielseitig einsetzbar.

3. Platz

Die Klasse 3E der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck (Prof. Annette Seeber) mit dem Projekt „Woparki“ (750 Euro für die Klassenkasse): „Woparki“ soll Parken einfacher, schneller und umweltschonender machen, indem es die Parkenden, via Bluetooth, ohne Umwege zum nächsten freien Parkplatz lotst.

Je 300 Euro gingen auch an die Projekte Lieferservice „Frisch und Fertig“ (Berufsbildungszentrum Bruneck), Fun History (Istituto tecnico economico C.Battisti, Bozen), Ice Spice Beer (Scuola professionale „G.Marconi“, Meran), multifungsi (Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst“ Brixen), Shellter (Wirtschaftsfachoberschule „H. Kunter“ Bozen), save movement (Wirtschaftsfachoberschule Bruneck), Dress up (Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran).

Weitere 300 Euro für die beste Präsentation konnte die Klasse 4TS1 der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie "Marie Curie" für das Projekt Dress up entgegennehmen.

„Die Jugendlichen haben unternehmerisches Denken sowie Kreativität bewiesen und nachhaltige Projekte für die Südtiroler Wirtschaft ausgearbeitet. Diese jungen Menschen haben das Zeug in Zukunft am Markt mitzumischen“, freut sich Handelskammerpräsident Michl Ebner.

