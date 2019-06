Italiens Spiel mit dem Feuer

„Das ist eigentlich eine Frechheit gegenüber einem Dienstleistungsunternehmen wie Markas“, sagt der Leiter von dessen Verwaltungs-, Finanz- und Controllingabteilung, Robert De Biasi. Markas bestreitet einen Großteil seines Umsatzes mit öffentlichen Aufträgen und wartet wie viele andere Unternehmen in Italien darauf, dass der Staat seine Rechnungen zahlt. Das Unternehmen müsse die Dienstleistung im Vorfeld erbringen, Mitarbeiter und Lieferanten bezahlen, erinnert De Biasi. „Obwohl wir an monatelange Zahlungsfristen unserer Kunden der öffentlichen Hand gewöhnt sind, sollten wir jetzt auch noch solche Schuldscheine annehmen. Wir würden auf einem Großteil der Mini-Bots sitzen bleiben.“

Auch die EU ist alarmiert: Denn würden solche Schuldscheine in großen Mengen in Umlauf gebracht, könnten sie eine Art Parallelwährung zum Euro darstellen. Italien könnte damit die Sparvorgaben aus Brüssel unterlaufen. Und hätte im Falle eines Austrittes aus dem Euroraum eine eigene Währung parat. Inzwischen hat sich auch Staatssekretär Giancarlo Giorgetti, Nummer 2 der Lega, zur Aussage durchgerungen, dass die Mini-Bots nicht umsetzbar seien.

Der Südtiroler Christoph Kaserer, Leiter des Bereichs Financial Management and Capital Markets an der Technischen Universität München, erklärt: „Mini-Bots sind, wie auch Minister Giovanni Tria sagt, ein Instrument, das für sich genommen überflüssig ist – sofern man damit keine verborgene Agenda verfolgt. Und die kann nur mit dem Thema Euro-Austritt zu tun haben.“ Das sei ein Spiel mit dem Feuer. Das sieht auch Alex Weissensteiner, Professor für Finanzen an der Universität Bozen, ähnlich: „Mit den Mini-Bots schafft Italien ein potenzielles Druckmittel im Hinblick auf das Defizitverfahren.“

Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des „WIKU“ am Mittwoch.