Jeder zweite Südtiroler kauft online

In Südtirol ist Online-Shopping weiter verbreitet wie im Rest Italiens, dort sind es 36 Prozent, aber auf europäischer Ebene weniger gebräuchlich (60 Prozent).

Innerhalb der EU ist der Prozentanteil der Online-Käufer sehr unterschiedlich: Er liegt zwischen 20 Prozent in Rumänien und 84 Prozent in Dänemark. Der Prozentanteil der Online-Shopper liegt in Südtirol unter der Quote der meisten EU-Länder, insbesondere unter jener des benachbarten Österreich (60 Prozent).

So geben 47 Prozent der Südtiroler zwischen 16 und 74 Jahren an, in den 12 Monaten vor der Befragung online Dienste oder Waren für private Zwecke bestellt und gekauft zu haben.

180.000 Südtiroler kaufen online ein

Der Anteil der Südtiroler, die mindestens einmal im Jahr über Internet Waren oder Dienstleistungen kaufen, nahm zwischen 2005 und 2018 stark und stetig zu. Im genannten Zeitraum hat sich dieser Anteil mehr als verdreifacht und stieg von 13 Prozent auf 47 Prozent.

In absoluten Zahlen ausgedrückt kaufen zurzeit 180.000 Personen online ein, während es vor 13 Jahren etwa 45.000 waren.

Jüngere kaufen lieber online als Ältere

Waren oder Dienstleistungen online bestellen beziehungsweise kaufen ist besonders unter jüngeren Leuten verbreitet und nimmt mit zunehmendem Alter ab: 68 Prozent der 16- bis 34-Jährigen kaufen online ein, denen 52 Prozent der 35- bis 54-Jährigen und 21 Prozent der 55- bis 74-Jährigen gegenüberstehen. Zwischen den Geschlechtern gibt es keine bedeutenden Unterschiede.

Am liebsten werden online Kleidung und Sportartikel erworben.

stol