Job Speed Dating: 196 Jobsuchende treffen auf 78 Unternehmen

Acht Minuten, um einander kennenzulernen und – idealerweise – Gefallen aneinander zu finden: Unter diesem Motto steht das alljährlich stattfindende Job Speed Dating. Ziel der Initiative des Praktika- und Jobservice der unibz ist es, Studierende mit Unternehmen zusammenzubringen und dadurch nicht nur Absolventinnen und Absolventen bei der Jobsuche zu unterstützen, sondern auch den Mangel an qualifiziertem Personal in vielen Berufen auszugleichen. Alle Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, sich acht Minuten lang acht verschiedenen, von ihnen selbst gewählten, Unternehmen vorzustellen.

Berufliches Netzwerk aufbauen

Dadurch bekommen die Jungakademiker die Gelegenheit, den eigenen Wert auf dem Arbeitsmarkt besser einzuschätzen, einen ersten Eindruck von potenziellen Arbeitgebern zu erhalten und sich selbst gut zu präsentieren sowie gleichzeitig ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Viele der fast 800 Gespräche, die allein bei der vergangenen Ausgabe des Job Speed Dating an der unibz stattfanden, mündeten in vertiefenden Bewerbungsgesprächen und oft auch in Anstellungen.

Das diesjährige Job Speed Dating wird eröffnet von Johann Gamper, Prorektor für Forschung, Francamaria Carriglio, Präsidentin MUA und Matthias von Wenzl, Präsident sh.asus.

Es folgen Erfahrungsberichte von ehemaligen Kandidaten und Unternehmen, die bereits am Job Speed Dating teilnahmen.

stol