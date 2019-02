Job Speed Dating: Tor zu qualifizierten Arbeitskräften an der unibz

Acht Minuten für deine Zukunft, heißt es einmal mehr bei der sechsten Ausgabe von Job Speed Dating am 5. April 2019. Die Initiative des Praktika- und Jobservice der unibz wird in Zusammenarbeit mit den Vereinigungen MUA und sh.asus organisiert. Die bewährte Formel? Arbeitgeber und Kandidatinnen und Kandidaten haben acht Minuten Zeit, um sich vorzustellen, einander kennenzulernen und einen ersten Eindruck zu bekommen. Dann wandern die Kandidaten zum nächsten Tisch weiter, um ein weiteres Unternehmen kennenzulernen. Damit haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von möglichen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. In einem zweiten Schritt können die Unternehmen dann jene Kandidatinnen und Kandidaten zu einem längeren Vorstellungsgespräch einladen, die den besten Eindruck machten.

Es profitieren alle Beteiligten

Die Zusammenarbeit des Praktika- und Jobservices der unibz mit den Studierendenvereinigungen MUA und sh.asus macht das Angebot an Kandidaten beim Job Speed Dating noch breiter. Neben Studierenden und Absolventen nehmen auch junge Talente an der Jobbörse teil, die an anderen Universitäten in Italien oder im Ausland studiert haben und nun Interesse an einem Job in Südtirol haben. „Vom Job Speed Dating profitieren alle Beteiligten“, sagt die Leiterin des Praktika- und Jobservices der unibz Iris Tappeiner. Das habe sich in den vergangenen Jahren an der Erfolgsquote der Veranstaltung gezeigt, da viele Unternehmen bei den Gesprächen auf dem Campus der unibz die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden konnten. „Die Veranstaltung ist auf die Bedürfnisse der Südtiroler Wirtschaft zugeschnitten, für die der Mangel an qualifiziertem akademischen Personal in vielen Bereichen ein Problem ist“, so Tappeiner.

Initiative war schon 2018 erfolgreich

Im Jahr 2018 nahmen 53 Unternehmen und über 150 Studierende und Absolventen an der Veranstaltung teil, während der 787 Speed Dates stattfanden. Dieses Jahr möchte der Praktika- und Jobservice der unibz noch mehr Betriebe zum Mitmachen bewegen. Alle Interessierten können sich von 11. Februar bis 1. März online für das Job Speed Dating 2019 anmelden (www.jobspeedating.it)

stol