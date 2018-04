Job Speed Dating: am Freitag in 8 Minuten zum Traumjob

„Die Formel ist klar umrissen und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie einen qualifizierten ersten Eindruck des Gegenübers ermöglicht“, erläutert Iris Tappeiner, Leiterin des Praktika- und Jobservices an der unibz, das Konzept. Gemeinsam mit den Studierendenvereinigungen SH - Südtiroler HochschülerInnenschaft und MUA organisiert die unibz alljährlich das Job Speed Dating.

„Online können Südtiroler Studierende oder Absolventen die Firmenangebote einsehen und sich für ein Vorstellungsgespräch bewerben. Dieses dauert 8 Minuten. Sind im Anschluss Firma wie Bewerber voneinander als Arbeitgeber/Arbeitnehmer angetan, kommt es im Unternehmen zu einem vertieften Folgetreffen, aus denen sich bereits zahlreiche Jobangebote ergeben haben.“

Erfolgreiches Format

Dass das Format des Job Speed Dating gefällt, zeigt die Entwicklung. Waren im Jahr 2017 noch 39 Firmen dabei, werden bei der diesjährigen Ausgabe 53 Firmen auf insgesamt 150 Kandidaten treffen, so viele wie noch nie. Selbst von der Universität Udine werden einige Ingenieurstudenten für diese Möglichkeit anreisen, so viele Südtiroler Arbeitgeber in so kurzer Zeit zu treffen.

Um 14 Uhr wird die Veranstaltung von Marjaana Gunkel, Professorin für Human Ressources und Organisation, eröffnet. Die Professorin aus Finnland wird über das Thema der Millenials Generation und über den Kampf der Talente sprechen – in genau 8 Minuten, ganz im Spirit der Veranstaltung.

Teilnehmende Firmen in diesem Jahr

Athesia, abuscom, ACS Data Systems AG, ALDI Srl, Alperia AG, Alupress, Arrow ECS S.p.A., ASPIAG SERVICE SRL, Assiconsult GmbH, Autoindustriale, Banca Popolare dell'Alto Adige - Südtiroler Volksbank AG, Brandnamic GmbH, B-Works GmbH, DECATHLON, Dedagroup, Dr. Schaer, Durst Phototechnik AG, Engel & Völkers Bozen, EOS SOLUTIONS, FERCAM SPA, Frener&Reifer GmbH, Fruitservice GmbH, GKN Sinter Metals, Gruber Logistics, Hilti Italia, Holz Pichler AG, IFK Consulting, Intercable GmbH, KPMG, Lidl Italia, Lochmann Cabine Srl, Luis T. GmbH, lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, Markas Srl, Marketing Factory, MIELE ITALIA, Oberalp Spa, Raiffeisen Landesbank Südtirol, Raiffeisenverband Südtirol Gen., Reusch, Rotho Blaas Srl, Rödl & Partner, Schweitzer Project AG, SPORTLER SpA, Südtiroler Sparkasse AG, TechnoAlpin, Thun Spa, trick17.media, Unternehmensgruppe Leitner, WIDE GROUP SRL, Würth Phoenix Srl, Würth srl, Zirkonzahn GmbH.

stol