Jungunternehmer treffen Allt-LH Luis Durnwalder

Die „Kamingespräche” sind eine Veranstaltungsreihe, die der Unternehmerverband organisiert, um Jungunternehmern die Möglichkeit zu geben, sich mit hochkarätigen Persönlichkeiten von in- und außerhalb Südtirols auszutauschen.

Gemeinsam mit Luis Durnwalder, von 1989 bis 2014 Landeshauptmann von Südtirol, diskutierten die Jungunternehmer über Südtirol, seine Rolle in Europa und hatten auch die Gelegenheit, aktuelle Themen zu besprechen. Im Laufe des Abends wurde auf die Entwicklung Südtirols zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas zurückgeschaut.

Für alle Teilnehmer war das Treffen sehr interessant: “Das Kamingespräch hat uns eine großartige Gelegenheit geboten, uns in einem informellen Rahmen mit einer Persönlichkeit auszutauschen, welche die Geschichte unseres Landes über Jahrzehnte hinweg wesentlich geprägt hat“, so der Präsident der Gruppe der Jungunternehmer, Christian Krapf (Duka Ag).

stol