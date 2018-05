Kampagne „Erlebniswelt Baustelle“

Loading the player...

Diese Möglichkeit bietet die erste Südtiroler Erlebniswelt Baustelle, die von der Deutschen Bildungsdirektion gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband lvh vom 9. bis zum 11. Mai im NOI Techpark in Bozen Süd veranstaltet wird.

Kinder der dritten, vierten und fünften Klasse Grundschule erhalten dabei auf einer eigens errichteten Baustelle kindgerecht aufgearbeitete Informationen über die verschiedenen Berufe im Bauwesen und können an 13 verschiedenen Aktionen auch Hand anlegen und planen, messen, mauern, pflastern oder zimmern.

Begeisterung für praktisches Tun ist da

Wie wichtiges es sei, Kindern die Möglichkeit zu geben, „durch praktisches Tun zu lernen und Handwerksberufe frühzeitig kennenzulernen", betonte Bildungslandesrat Philipp Achammer bei der Eröffnung am Mittwoch. Diese Überzeugung gebe es nicht überall in Europa. „Wir aber möchten dazu beitragen, dass Gleichwertigkeit im Denken frühzeitig verankert wird", erklärte der Landesrat. „Die Begeisterung, auch das Talent, die Überzeugung für das praktische Tun sind da", sagte der Landesrat.

Mehr als 1000 Anmeldungen zu dieser ersten Erlebniswelt Baustelle sind in der Deutschen Bildungsdirektion eingegangen. Die Nachfrage sei also so groß gewesen, das nicht alle Anfragen berücksichtigt werden konnten, informierte Bildungsdirektor Gustav Tschenett, der ebenfalls die Gleichwertigkeit der Bildungswege hervorhob und betonte, wie wichtig es sei, praktischen Begabungen junger Menschen zu erkennen und zu fördern.

stol/lpa