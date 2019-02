Karin Ploner bleibt Obfrau der Schönheitspfleger

„Die Erfahrungen, die die Südtiroler Teilnehmerinnen bei den Worldskills 2017 in Abu Dhabi und bei der Landesmeisterschaft 2018 in Bozen sammeln konnten, sind überaus wichtig. Vor allem haben sie große Willensstärke und Engagement gezeigt. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, die Jugend zu fördern“, betonte Karin Ploner, Obfrau der Schönheitspfleger im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, im Hinblick auf die vergangenen Jahre. Auch weiterhin wird die Klausnerin die Geschicke der Berufsgemeinschaft leiten, das wurde erst kürzlich bei der Jahresversammlung entschieden. Sie und Vizeobfrau Christina Wohlgemuth wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Mit Freude entgegneten beide der Entscheidung der Mitglieder.

In die Jugend investieren

„Ich freue mich, die Aufgaben der Obfrau weiterhin zu übernehmen und die Interessen der Berufsgemeinschaft zu vertreten. Mir ist die qualitative Ausbildung der Schönheitspfleger sehr wichtig, vor allem auch, dass alle diese vollständig absolvieren. Dafür benötigen wir den Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, der hinter uns und einer qualitativen Ausbildung steht“, betonte Ploner. Auch seien ein regelmäßiger Austausch sowie weiterbildende Veranstaltungen wichtig. Der Beirat organisierte in den vergangenen Monaten verschiedene Treffen und Aussprachen mit Landesräten, Ämtern und Schulen. Bei diversen Beiratssitzungen wurde die aktuelle Situation im Beruf besprochen und nach Lösungen gesucht.

Martin Haller, geschäftsführender lvh-Präsident, nahm ebenso an der Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft teil. Er betonte in seiner Begrüßung, dass jedes Handwerk und jede Berufsgemeinschaft wichtig für den Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister sei. Er sicherte den Anwesenden zu, dass er den Beirat weiterhin bei seinen Belangen unterstützen werde.

stol