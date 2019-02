Karuna Chocolate erreicht Finanzierungsziel in Rekordzeit

Vor einer Woche fiel der Startschuss für die Crowdfunding-Kampagne von Katya Waldboth und Armin Untersteiner. Ihr Ziel: Geld sammeln, um die Entwicklung einer neuen weißen Südtiroler Fruchtschokolade zu finanzieren. Geldgeber sind alle Südtiroler und Gäste, die sich als Gegenleistung edle Schokoladenpakete buchen.

Über 8000 Euro in einer Woche

Dieser neuartige Ansatz um Geld zu sammeln ist aufgegangen: Innerhalb von nur einer Woche konnte Karuna über 8000 Euro für ihr Vorhaben sammeln. Es ist das bisher am schnellsten finanzierte Projekt. Über 120 Personen haben bereits Geld, meist zwischen 10 Euro und 150 Euro in die Hand genommen, um sich Schokolade vorzubestellen – auch das ist ein Rekord. Die Kampagne steht aber noch in der Anfangsphase.

„Wir wollen in Südtirol eine Schokolade-Kultur etablieren und Genuss erlebbar machen. Wir sind begeistert, wie groß das Interesse an unserer handwerklich hergestellten Schokolade ist, und laden natürlich alle Feinschmecker ein, einen Blick auf die Kampagne zu werfen“, so Waldboth und Untersteiner.

