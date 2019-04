„Kein Feiertag ist mehr heilig!“

Dass Feiertagsarbeit freiwillig ist, haben die Gewerkschaften schön öfters betont. Dass aber an den Osterfeiertagen, am 25. April und am 1. Mai verschiedene Geschäfte geöffnet haben, zeugt davon, in welche Richtung die gänzlich liberalisierten Geschäftsöffnungen geführt haben. „Nur eine Regulierung der Öffnungszeiten von Seiten der Lokalpolitik kann uns aus dieser schiefen Ebene, die weder dem Einzelnen, den Familien, noch der Gesellschaft als Ganzen gut tut, befreien“, so die Mitglieder der Allianz. Derzeit hat die Landespolitik noch wenige Möglichkeiten für eine solche lokale Regulierung. Da es in Südtirol aber mit den zahlreichen Kleinbetrieben eine spezifische Handelsstruktur gibt, die ohne bestimmte Regelungen in Gefahr gerät, bedarf es der politischen Einflussnahme, damit diese Kompetenz wieder an das Land zurückgeholt wird – zum Wohle aller. Die „Allianz für den freien Sonntag“ appelliert besonders an die politischen VertreterInnen in Rom, sich dafür stark zu machen.

„Wir brauchen eine befreiende Sonn- und Feiertagskultur“, betont die Allianz und erklärt, dass diese zum Wohl des Einzelnen aber auch zum Gemeinwohl beiträgt und dafür sorgt, dass der Mensch die familiären und sozialen Kontakte pflegen sowie den eigenen Glauben praktizieren kann.

Die „Allianz für den freien Sonntag“ ermutigt dazu an den sechs Werktagen von Montag bis Samstag die Einkäufe zu tätigen, um auf diese Weise beizutragen, dass die Angelstellten die Sonn- und Feiertage mit ihren Familie oder für andere private Anliegen verbringen können.

Allianz für den freien Sonntag

