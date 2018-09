Kellerei Tramin holt „epochale“ Auszeichnung

Robert Parker ist ein angesehener US-Weinkritiker aus Baltimore. Seit genau 40 Jahren verkostet und bewertet Parker gemeinsam mit Mitautoren Weine auf der ganzen Welt und veröffentlicht die Ergebnisse im Magazin „The Wine Advocate“. Die Bewertung basiert auf einem eigens geschaffenen Punktesystem, das von 50 bis 100 Punkten reicht.

Schon in der Vergangenheit wurden Weine der Kellerei Tramin mit den begehrten Parker-Punkten versehen. So erhielten zum Beispiel mehrere Jahrgänge der Gewürztraminer „Nussbaumer“ und „Terminum“ bereits mehr als 90 Parker-Punkte.

Zum ersten Mal in Südtirol

Die volle Punktezahl 100 konnte jedoch bis jetzt kein Wein in Südtirol erreichen. Bis jetzt. Der Gewürztraminer „Epokale“ aus dem Jahr 2009 holte nun die 100 von 100 Punkte nach Tramin.

„Wir fühlen uns geehrt und sind sehr stolz, dass wir diese Anerkennung zum ersten Mal nach Südtirol holen konnten. Der einzige Weißwein Italiens, der jemals die Höchstpunktezahl erhalten hat“, schreibt die Kellerei Tramin.

Um 96 bis 100 Punkte auf der Parker-Skala zu erreichen, muss der Wein außerordentlich sein. Die offizielle Wertung für diese Punktezahl lautet: „Ein außergewöhnlicher Wein mit tiefgründigem und komplexem Charakter, der sämtliche zu erwartenden Eigenschaften eines klassischen Weins in seiner Vielfalt bietet. Weine dieses Kalibers sind jeglichen noch so großen Aufwand wert, gefunden, gekauft und getrunken zu werden.“

Im Bergwerk gereift

Die Kellerei selbst beschreibt ihren Wein wie folgt: „Epokale wurde im Geiste einer längst vergangenen Epoche erschaffen. Ein Gewürztraminer in althergebrachter Stilistik, mit wahrnehmbarem Restzucker. Die Trauben für diesen Wein stammen von zwei unserer ältesten Gewürztraminer-Weinberge nahe dem Nussbaumerhof in Tramin. Um seinen Charakter bestmöglich zu entwickeln, reift Epokale für sieben Jahre im Dunkeln des Stollens von Ridnaun am Schneeberg, auf über 2000 Meter Höhe.“

stol/liz