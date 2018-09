KlimaHaus Awards 2018 verliehen

Die Sieger der KlimaHaus Awards 2018 wurden am Freitag geehrt. - Foto: KlimaHaus Awards

Besonders viel Arbeit war es diesmal für die Fachjury der KlimaHaus Awards, denn im Vorjahr waren so viele KlimaHäuser wie nie zuvor zertifiziert worden. Neben den fünf Jurypreisen wurden auch der Publikumspreis, ein Sonderpreis und zwei Anerkennungspreise verliehen.

Die Sieger der KlimaHaus Awards 2018 sind Haus Pertinger in Mühlbach, Villa iChiani in Gagliano del Capo (LE), KlimaHotel Zallinger auf der Seiser Alm, Apartments Windegg in Kaltern,Haus K.S. und die Schwarzensteinhütte.

Die Awards wurden unter anderem von Landesrat Richard Theiner überreicht.

stol